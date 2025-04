São Paulo vence Brasília e foge do Franca nas oitavas do NBB

O São Paulo não começou bem a partida contra o Brasília. Mesmo jogando em seu ginásio, o Tricolor fechou os primeiros dez minutos perdendo por dez pontos: 27 a 17. A reação surgiu a partir do segundo quarto, quanto o Tricolor venceu por 26 a 21 e reduziu a distância para apenas cinco pontos: 48 a 43. Na volta do intervalo, o time do ala estadunidense Miller, cestinha do duelo com 24 pontos, não só empatou como virou e disparou no marcador com parcial de 31 a 10, chegando no período decisivo liderando por 14 de vantagem: 74 a 58.

Nos dez minutos finais, o Brasília foi superior e ganhou por 21 a 14, mas não foi suficiente para reverter o placar adverso. Além de Miller, maior pontuador do jogo, o São Paulo teve mais quatro jogadores com dois dígitos na pontuação: o armador estadunidense Bennett, 15; o ala/pivô Paulo, 14; o pivô Ansaloni, 11; e o armador Fisher, com duplo-duplo, sendo 11 pontos e dez assistências. Pelo lado brasiliense, o ala Von Haydin liderou a pontuação com 17, seguido pelo ala/armador Guilherme, 15, e pelo armador Lucas, 11. O Tricolor também foi superior em rebotes (36 a 32) e em assistências (23 a 16).

Botafogo vence nos últimos segundos

O Botafogo venceu Bauru por 83 a 82 quando Alex Garcia partiu em direção a cesta e marcou de bandeja faltando menos de 15 segundos: 84 a 83. Em rápida transição, o armador Matheusinho infiltrou na defesa bauruense e sofreu falta do pivô Andrezão. Ele foi para a linha do lance livre e converteu os dois, virando novamente para o Glorioso (85 a 84) com cronômetro marcando menos de três segundos para o término do duelo. O armador estadunidense Dontrell Brite ainda tentou último arremesso, quase do meio da quadra, mas errou.

O desfecho emocionante calou o Panela de Pressão e os visitantes fizeram a festa na despedida deles do NBB. Matheusinho foi quem mais pontuou pelo Botafogo, liderando com 21. O pivô Mathias figurou em segundo em acertos, com 13, dois a mais que o ala estadunidense Thomas, que fez 11. Por fim, o ala/pivô Queirós e o ala Derick ajudaram com dez pontos. Pelo Bauru, o pivô Andrezão marcou 23 e foi o cestinha da partida, acompanhado de perto por Brite, que apareceu com 21. Alex Garcia terminou em terceiro em pontos pelos bauruenses, com 19.

A equipe carioca circulou melhor a bola e acabou com mais assistências (22 a 16). Porém, o Bauru foi superior nos rebotes, ganhando por 44 a 37, com os dois times empatados nos defensivos (29 a 29) e os mandantes levando a melhor nos ofensivos (15 a 8), gerando mais oportunidades de segundas chances. Em duelo bastante equilibrado, as bolas de três pontos fizeram a diferença, com o Botafogo convertendo nove e os bauruenses acertando sete.