Flamengo vence Boca Juniors e é bicampeão da BCLA

A partida

Dominante do começo ao fim, o Flamengo não deu chances ao Boca Juniors na grande final. O Rubro-Negro iniciou o jogo de forma avassaladora e logo abriu 15 a 2 no período inicial. O time carioca nainda chegou a aumentar a vantagem para 25 a 4, mas viu a equipe argentina esboçar uma reação e diminuir a diferença para 30 a 13 ao final do primeiro quarto.

Confortável na partida, o Flamengo passou a administrar a vantagem e fechou o segundo período vencendo por 49 a 29 sem muito esforço. O intervalo fez bem ao Boca Juniors, que voltou mais ligado e diminuiu um pouco a diferença para 60 a 45 no final do terceiro quarto. Mas a reação argentina parou por ali. O Rubro-Negro iniciou o último período com uma sequência de 14 a 4, afastou as chances de uma virada e encaminhou a conquista do título da Champions League Américas 2024/2025.

Sesi Franca ficam com o bronze

Antes da bola rolar para a grande final da BCLA, Sesi Franca e o Instituto de Córdoba disputaram a decisão pelo terceiro lugar da competição. Por lá, a equipe brasileira fez um jogo sólido e saiu com a vitória por 74 a 59. Destaque para Georginho de Paula, que anotou um duplo-duplo de 18 pontos e 10 rebotes.

"Foi um Final Four muito equilibrado. Tivemos uma partida atípica contra o Flamengo, que apresentou um jogo de ótimo nível técnico. Mas a nossa equipe demonstrou a força de caráter e união para que a gente pudesse fazer um grande jogo contra o Instituto. Essa medalha de bronze da BCLA é muito importante para nós também", disse Helinho Garcia, treinador do Franca.