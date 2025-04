Grizzlies ofuscam brilho de Davis e vão aos playoffs; Heat cala Atlanta

Estão definidas as últimas duas vagas nos playoffs da NBA. O Memphis Grizzlies confirmou o favoritismo, ofuscou grande apresentação de Anthony Davis e despachou o Dallas Mavericks, se tornando o adversário do Oklahoma City Thunder na Conferência Oeste. Pelo Leste, o Miami Heat fez história ao ser o primeiro 10º colocado a avançar no play-in, calando Atlanta e derrubando os Hawks na prorrogação para virarem rivais do Cleveland Cavaliers.

A vitória dos donos da casa no Tennessee veio em tons de superação do astro Ja Morant. A estrela do Grizzlies havia torcido o tornozelo diante do Golden State Warriors, na terça-feira, e iniciou uma corrida contra o tempo para jogar. Recuperado, contribuiu com importantes 22 pontos e 9 assistências no triunfo por 120 a 106.

Ja Morant ainda "chamou atenção" em discussão com Anthony Davis, na qual colaram rostos em tentativa de desestabilização. Apenas do momento tenso, ambos tiveram grande noite. O pivô dos Dallas foi o cestinha da noite, com 40 pontos, insuficientes para desbancarem os donos da casa, que fizeram um primeiro quarto gigante, com 25 pontos de vantagem, para se garantirem no caminho do Thunder.