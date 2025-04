O brasileiro que foi de 'faz tudo' a técnico recordista no basquete dos EUA

Natural de Belo Horizonte, Arthur iniciou a trajetória no basquete na escolinha do Minas Tênis Clube, do qual ele e a família eram sócios — enquanto também fazia parte do time da escola. Mais alto que os meninos da mesma idade, começou a se destacar. Passou a "levar mais a sério", como classificou, aos 15 anos, e chegou até o sub-19 do próprio Minas, quando fez parte de uma geração que contou com nomes conhecidos do público.

"Com 18 anos, passei ao sub-19 do Minas, que é um dos times, até hoje, mais talentosos que vi. Sou do mesmo ano do Raulzinho, Cristiano Felício... Era uma equipe muito forte. E 'jogar' estou sendo bem positivo, porque eu não saia do banco com esse tanto de craque (risos). No finalzinho dos meus 18 anos, esse pessoal começou a jogar mais no adulto e foram abrindo mais oportunidades", lembra.

Arthur Moreira passa instruções às jogadoras de basquete da Universidade de Idaho Imagem: Universidade de Idaho

Embarque para os EUA

Arthur tinha o sonho de jogar basquete nos Estados Unidos, país que tem a principal liga e as grandes estrelas da modalidade. Em julho de 2010, quando estava no último ano de colégio, conseguiu, com a ajuda da família, investir e participar de um programa na Flórida. Foram 10 dias atuando em diferentes times com outros jovens. Voltou ao Brasil, mas as boas notícias não tardaram.

"Algumas universidades entraram em contato e mostraram interesse, e a Sonoma State University foi uma delas. Ela disputa a segunda divisão da Califórnia. Empacotei tudo, fiz as malas e vim em agosto de 2011. Então, estava aquela empolgação de jogar o basquete universitário nos Estados Unidos", pontuou.