São José vence Maringá e alcança a quinta vitória na LBF 2025

"Sabemos que temos que trabalhar mais para fazer bons jogos contra equipes mais fortes. Esse jogo serviu para olhar os erros e ir melhorando porque precisamos jogar com equipes de mais alto nível. Estamos buscando sempre melhorar", afirmou Manu Rios.

Quem também brilhou pelo time paulista foi a ala Mayara, que liderou o setor ofensivo da equipe com 23 pontos. Já pelo lado do Maringá o destaque ficou com Thailane, que foi a cestinha da partida com 24 pontos.

O São José Basketball terá seu próximo compromisso pela LBF CAIXA 2025 na próxima sexta-feira (25), contra o AD Santo André, na casa do adversário. Por outro lado, o Maringá joga já nesta próxima segunda-feira (21) contra o Corinthians, também na casa do adversário.