Memphis Grizzlies pega última vaga nos playoffs da NBA

Estão definidos os confrontos dos playoffs da NBA. Na noite desta sexta-feira (18), aconteceram os últimoS jogos do play-in, que confirmaram as últimas equipes que segue na pós-temporada da liga. A última vaga Conferência Oeste ficou com o Memphis Grizzlies, que ganhou do Dallas Mavericks por 120 a 106 para avançar de fase.

A grande estrela do time, Ja Morant, jogou com uma lesão no tornozelo, vinda da primeira rodada do play-in contra o Golden State Warriors. Mesmo sem estar 100% fisicamente, Ja Morant fez uma boa partida, com 22 pontos, nove assistências e sete rebotes, e colaborou para a vitória dos Grizzlies sobre o Dalas Mavericks por 120 a 106.

Do outro lado da quadra, Anthony Davis fez uma ótima partida. O pivô anotou 40 pontos e foi o grande nome dos Mavs na partida. Mas com o coletivo funcionando melhor, o Grizzlies ficou com a vitória e a última faga nos playoffs do Oeste. Além de Ja Morant, o ataque dos Grizzlies também contou com 24 pontos de Jaren Jackson Jr. e 22 de Desmond Bane para assegurar a vitória.