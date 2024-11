Cléber Machado sobre demissão da Globo: 'Achava que me aposentaria lá'

O jornalista afirmou se incomodar com ex-jogadores de futebol que acreditam que apenas eles têm conhecimento do esporte. Machado destacou que para ter uma boa narração é necessário tanto a participação do ex-atleta, quanto do jornalista, além do locutor.

Para o narrador, uma pessoa que não foi jogador profissional também pode ter conhecimento do esporte. "Uma coisa que me incomoda muito é quando um ex-jogador acha que só ele entende de futebol, porque ele jogou e você não. Eu sei quando o cara [erra o lance]. Se o drible foi bom ou não, se o jogador bateu na bola assim ou assado, eu sei. Mas, claro, tem coisa que eles enxergam diferente."

O locutor esportivo ressaltou que a participação de ex-jogadores nas transmissões é tão necessária quanto a do jornalista. "Acho que a transmissão hoje não é a mesma coisa sem um ex-atleta. Se eu montar uma equipe minha, tem um jornalista e um ex-atleta, acho que eles se completam. O comentarista atleta, além de ter a experiência em campo, tem a experiência do vestiário. Esse cara viveu [esse ambiente]. E o jornalista tem outro modo de expressar a informação. Acho que essa junção é boa".

Sobre trocar SBT por Record: 'Ninguém foi traído'

0:00 / 0:00

Ele destacou que trocar de ambiente de trabalho é algo natural, e ressaltou ter feito todo esse processo de forma clara com o SBT. "É um processo que está rolando, nem é muito oportuno falar ainda sobre isso. Mas foi um processo superclaro. Assim que eu recebi a proposta [da Record], foi comunicado ao SBT. Durante todo esse tempo foi conversado com o SBT e eu continuo no SBT até o final da temporada. Está tudo muito transparente, como tem que ser".