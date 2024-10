Dirigente da NBA diz que não há planos para Brasil receber jogos da liga

O dirigente da maior liga de basquete do mundo citou a agenda apertada como principal motivo para a liga não pensar em jogos na América do Sul.

Temos mais demanda por jogos do que jogos disponíveis, infelizmente. E uma das considerações é que nossa agenda é tão apertada para um jogo da temporada regular que é muito difícil que o time viaje [para longe], porque você só tem um certo número de dias. Basicamente jogamos 82 partidas em 172 dias, algo assim. Então, quando você tira esses dias de viagem, isso realmente aperta a programação

Ele não descartou, porém, que o Brasil ou outro país da América do Sul possa vir a sediar um jogo da NBA num futuro próximo. "A boa notícia é que em alguns lugares da América do Sul a viagem não é tão longa como seria para a Ásia, por exemplo, por isso é viável. Mas acho que levamos uma série de coisas em consideração, como as instalações, as arenas".

Mark Tatum recordou os jogos de pré-temporada já realizados no Brasil e destacou a resposta positiva que o país deu em relação ao campeonato passado, citando as 45 mil visitas à NBA House em São Paulo nas finais da competição da última temporada.

Já jogamos jogos de pré-temporada no Brasil antes e, como mencionei, vamos jogar nosso 33º jogo na Cidade do México na próxima semana. Mas eu diria que não há planos atuais para disputar jogos da temporada regular na América do Sul