Vasco faz o dever de casa e se aproxima da classificação no NBB

Na noite deste sábado (26), o Vasco venceu a segunda partida na série contra o São José pelas oitavas de final do NBB e se aproxima da classificação. Desta vez, a equipe carioca venceu por 89 a 83. Já em São Paulo, o Mogi chegou a estar vencendo no último quarto contra o Minas, mas sofreu a virada e saiu atrás no primeiro duelo das oitavas de final do NBB.

SEGUNDO TRIUNFO

A equipe cruzmaltina já começou melhor. O Vasco marcou o primeiro ponto e, apesar de "sofrer a virada" (3 a 2), abriu uma diferença que chegou a ser de 11 (20 a 9). O primeiro quarto acabou com uma distância menor, mas considerável: 25 a 19. A coisa piorou para o São José no segundo período. O Vasco não parava de marcar, chegou a estar 16 pontos à frente e foi para o intervalo vencendo por 49 a 37.

Após o intervalo, o São José voltou melhor e chegou a diminuir a diferença de pontos. O Vasco chegou a estar vencendo por apenas 54 a 46, mas, no fim do quarto, seguiu vencendo com uma diferença maior: 72 a 62. Apesar das dificuldades, o São José conseguiu diminuir a diferença. O último quarto foi, sem dúvida, o mais equilibrado e o melhor do time paulista. O Vasco chegou a estar à frente apenas por dois pontos em determinado momento. O São José conseguiu melhorar o seu desempenho. Apesar disso, o Vasco conseguiu manter a cabeça no lugar, voltou a marcar pontos e finalizou a partida em 89 a 83.