Flamengo e Caxias do Sul pelo NBB: saiba onde assistir

O rubro-negro, portanto, venceu com muita facilidade o jogo de ida. Enfiou 98 a 52 no Caxias do Sul, na casa do adversário. Com 17 pontos, Jhonatan Luz foi o grande destaque da partida. Os primeiros três pontos do jogo vieram das mãos de Kayo Gonçalves. Na sequência, foi a vez de Jordan Williams converter uma bola tripla.

Segundo quarto

Assim, no segundo quarto, o Flamengo seguiu se mantendo à frente, não permitindo que o Caxias do Sul encostasse no placar. Em quadra, Jhonatan Luz entrou bem no jogo e acertou quatro bolas triplas na primeira metade do período. Em sua primeira bola, Gui Deodato converteu do perímetro para marcar mais três pontos na conta do Mengão. Com ótimo aproveitamento nas bolas de três, o Flamengo foi abrindo vantagem, indo para o intervalo do jogo pelas oitavas do NBB vencendo por 49 a 33.