Paris perde outra do Fenerbahce e se complica na Euroliga

O Paris está a uma derrota de se despedir da Euroliga de basquete masculino. Nesta quinta-feira (4), a equipe comandada pelo brasileiro Tiago Splitter perdeu a segunda partida da série de playoffs para o Fenerbahce. O placar 89 a 72 deixou o time turco com o 'match-point' para os próximos três jogos.

Principal arma do Paris na vitória contra o Real Madrid, os arremessos de três pontos não funcionaram nesta noite. O time francês terminou a partida com apenas 23% de aproveitamento no quesito, só acertando seis bolas em 26 oportunidades. A equipe turca converteu 11 bolas triplas em 23 chances, fechando com 47.8% de aproveitamento.

Somando a vitória na última terça-feira (22), o Fenerbahce lidera a série de quartas de final por 2-0. Dessa forma, o Paris precisa forçar uma quinta partida para avançar ao Final 4 da Euroliga de basquete. Para isso, tem que vencer as próximas duas partidas, que serão realizadas na França. A primeira está marcada para o dia 29 deste mês, enquanto a segunda para o dia 1º de maio.