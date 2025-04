Em duelo entre Corinthians, Timão faz 1 a 0 no rival gaúcho

Três partidas movimentaram a fase de oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/25 nesta sexta-feira (25). No duelo entre Corinthians, o Timão levou a melhor diante do rival gaúcho com mesmo nome, por 97 a 93, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, e abriu 1 a 0 na série melhor de cinco. Além desse jogo, outros dois aconteceram e times que estavam em desvantagem empataram a disputa. Mesmo fora de casa, no Henrique Villaboim, a Unifacisa derrotou o Pinheiros, por 83 a 77. Já o Bauru Basket bateu o Paulistano/Corpe, por 81 a 63, como mandante, no Panela de Pressão.

Timão 1 a 0

O Corinthians venceu o Ceisc/União Corinthians com destaque para o começo avassalador do Timão. Nos primeiros dez minutos, os donos da casa abriram 13 pontos, ganhando por 32 a 19. A partida prosseguiu com mais equilíbrio, com os visitantes até alcançando a virada no placar, mas não foram capazes de sustentar a pressão dos donos da casa. O armador Elinho foi o cestinha do jogo com 23 pontos. O ala estadunidense Melvin Johnson apareceu em seguida, com 17. O ala Rafael Munford contribuiu com 15, assim como o pivô Lucas Cauê, que terminou com duplo-duplo, com dez rebotes.

O último atleta do Corinthians com dois dígitos foi o pivô Du Sommer, com 11. Já pelo União Corinthians, o pivô Dikembe e o ala grego Rafail Lanaras lideraram a pontuação com 17. O ala estadunidense Duane Johnson surgiu em terceiro, com 14, seguido pelo ala/pivô Fabrício, com 12. "Fizemos um primeiro tempo muito bom defensivamente. Só que deixamos a desejar no segundo, isso é uma coisa que não podemos deixar acontecer lá no Sul porque sabemos o potencial do time deles. Não podemos baixar a guarda. É melhorar o segundo tempo, mantendo com esse primeiro tempo bom que fizemos", avaliou Lucas Cauê.