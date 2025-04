Sesi Franca vence fora de casa o Pato nos playoffs do NBB

Atual tricampeão do NBB, o Sesi Franca deu o primeiro passo na série de playoffs contra o Pato Basquete. Nesta quinta-feira (24), o time paulista triunfou fora de casa por 96 a 91 no Jogo 1 de oitavas de final. A noite ainda contou com a vitória do São Paulo sobre o Brasília Basquete por 66 a 62.

Equipe com a terceira melhor campanha durante a temporada regular do NBB 2024/2025, o Sesi Franca tem a vantagem de mando de quadra na série de melhor de cinco jogos. Porém, o Pato Basquete, que ficou na 14ª colocação, abriu a disputa jogando em casa, no Ginásio do Sesi. O segundo duelo acontece no próximo dia 29 de abril, com mando do Franca no Ginásio Pedrocão.

O Jogo 1 foi marcado pelo enorme equilíbrio entre as equipes. Franca começou melhor e abriu 29 a 18 no primeiro quarto, mas viu os mandantes reagirem e encostaram no placar em 51 a 49 ao fim da segunda parcial. A diferença pouco oscilou até o útimo perído, quando os visitantes cresceram no fim e triunfaram por 96 a 91.