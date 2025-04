SESI Araraquara vence em casa e, por enquanto, é líder da LBF

A Sodiê Mesquita contou com 16 pontos da ala/pivô Isabela Costa, outros 14 pontos da capitã Brenda Barros, além de 10 rebotes da hondurenha Nelly Rápalo.

O SESI chegou aos 19 pontos conquistados na classificação, com 9 vitórias em 10 jogos, e vai dormir em primeiro lugar - o Sampaio Basquete, que enfrentará o último colocado, Blumenau, neste domingo (16h), retomará a liderança e conquistará o título simbólico do turno com uma vitória simples.

A Sodiê Mesquita fecha o turno com 50% de aproveitamento na campanha, com 5 vitórias em 10 partidas. O time do treinador Raphael Zaremba brigará no returno para terminar com campanha positiva na fase de classificação pela primeira vez na sua história.

No próximo domingo, 4 de maio (11h), a Sodiê Mesquita inicia o segundo turno da LBF recebendo o Cerrado Basquete na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ), com ingressos disponíveis online e a transmissão ao vivo e exclusiva do Live Basketball BR. O SESI Basquete estreia no returno somente em 9 de maio, quando enfrentará o Ourinhos/AOBE como mandante em São Paulo (SP), no ginásio do SESI Vila Leopoldina. Na ocasião, o SESI apresentará oficialmente sua nova identidade visual. O jogo tem entrada gratuita mediante reserva no site do SESI e as transmissões ao vivo do ge e do UOL.