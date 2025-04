Wolves aproveita indisposição de Doncic para desgarrar no fim e abrir vantagem contra o Lakers

O Minnesota Timberwolves venceu o Los Angeles Lakers por 116 a 104 na noite de sexta-feira (25), no Target Center, e assumiu a liderança da série de primeira rodada dos playoffs da NBA. Com o resultado, os Wolves abriram 2 a 1 no confronto: o time de Minnesota já havia vencido o primeiro duelo em Los Angeles por 117 a 95, perdeu o segundo por 94 a 85, mas retomou o controle jogando em casa.

Apesar da derrota, LeBron James foi o principal destaque individual da partida. O astro dos Lakers anotou 38 pontos, 10 rebotes e 4 assistências, tornando-se o jogador com mais pontos em um jogo de playoffs depois dos 40 anos. A atuação de LeBron, porém, não foi suficiente para impedir o revés dos visitantes.

A partida foi equilibrada durante três períodos e meio. Faltando quatro minutos para o fim, o placar apontava empate em 103 a 103. A partir dali, no entanto, o Timberwolves dominou completamente o Lakers: com uma sequência de 13 a 1, definiu a vitória diante de sua torcida e retomou a vantagem na série melhor de sete.