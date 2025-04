Blumenau perde para Cerrado e segue sem vencer na LBF

Joice Lopes foi a grande destaque do Cerrado na partida, com 12 pontos, três rebotes e oito assistências. Ao lado dela, Mia Hopkins e Nathália Lima contribuíram com 13 pontos cada. Já o Blumenau contou com uma ótima exibição individual da capitã Sil Gustavo, que anotou 20 pontos, sete rebotes e duas assistências.