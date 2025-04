LeBron brilha, mas Lakers caem para Timberwolves; Magic e Bucks reagem nos playoffs da NBA

Apesar da reação antes do intervalo, os Lakers sofreram um apagão na segunda metade do jogo. Sem encontrar soluções ofensivas e com dificuldades na defesa, viram os Timberwolves reassumirem o controle da partida. LeBron ainda tentou uma nova virada, encerrando a noite com 38 pontos, dez rebotes e quatro assistências, mas não conseguiu evitar a derrota que deixou a franquia californiana em desvantagem na série (2 a 1).

Outro destaque da partida foi Jaden McDaniels, que terminou com 30 pontos, cinco rebotes e uma assistência. Pelo lado dos Lakers, Luka Doncic teve desempenho discreto: lidando com dores estomacais, marcou apenas 17 pontos, além de contribuir com oito assistências e sete rebotes. As equipes voltam a se enfrentar neste domingo, às 16h30 (horário de Brasília), novamente no Target Center.

Na Conferência Leste, o Orlando Magic diminuiu a vantagem do Boston Celtics para 2 a 1 ao vencer por apertados 95 a 93, em noite de grande atuação defensiva de Paolo Banchero e Franz Wagner no Kia Center. Banchero somou 29 pontos, enquanto Wagner foi o cestinha do time com 32, em uma vitória construída na raça.

Apesar da derrota, o grande nome do confronto foi Jayson Tatum. Mesmo sendo dúvida até momentos antes da partida devido a uma lesão no punho, o astro dos Celtics brilhou com 36 pontos, nove rebotes e três assistências. O time de Boston ainda teve a baixa de Jrue Holiday, que ficou fora por conta de uma contusão muscular. O Jogo 4 da série será neste domingo, às 20h, em Orlando.

Outro que respirou nos playoffs foi o Milwaukee Bucks, que venceu a primeira partida da série contra o Indiana Pacers por 117 a 101 no Fiserv Fórum. Giannis Antetokounmpo brilhou intensamente, anotando 37 pontos, 12 rebotes e seis assistências. Gary Trent também teve noite inspirada e igualou a pontuação do grego. Pelo lado do Pacers, o camaronês Pascal Siakam foi o destaque, com 28 pontos. O próximo duelo acontece no domingo, às 22h30, novamente no Fiserv Fórum.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira: