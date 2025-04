OKC Thunder conquista virada heroica e se aproxima de semifinal da Conferência

O Oklahoma City Thunder está a uma vitória de varrer o Memphis Grizzlies na primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste. Jogando fora de casa nesta quinta-feira (24), a equipe de Shai e companhia protagonizou uma virada impressionante: perdia por 29 pontos, mas reagiu e venceu por 114 a 108, abrindo 3 a 0 na série melhor de sete. O quarto jogo está marcado para sábado (26), com início às 16h30, novamente em Memphis, e pode selar a classificação antecipada do Thunder.

Nos dois primeiros confrontos, disputados em Oklahoma, o Thunder já havia mostrado força ao vencer com autoridade: 131 a 80 no primeiro jogo e 118 a 99 no segundo. Mesmo em desvantagem no terceiro game da série, a equipe manteve a consistência e contou com mais uma atuação de destaque do canadense Shai Gilgeous-Alexander. O astro do time de Memphis foi o cestinha da partida e peça-chave na reação que deixou os Grizzlies à beira da eliminação.

A noite que começou promissora para Memphis terminou com mais um revés e uma preocupação adicional. Ja Morant, principal jogador da equipe, sofreu uma lesão no quadril após uma queda forte no segundo quarto. Ele foi derrubado por Luguentz Dort em um contra-ataque, errou os dois lances livres, deixou a quadra mancando e não retornou para o segundo tempo. No momento da saída de Morant, o Memphis Grizzlies vencia por 29 pontos.