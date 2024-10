Pela 1ª vez, Superliga de vôlei terá sistema de desafios em todos os jogos

Desta forma, a temporada começará com o sistema antigo em ação e, quando os novos equipamentos chegarem, algumas partidas terão o sistema italiano e outras o sistema polonês

Finalizamos a negociação com uma empresa polonesa e testamos o sistema para ver o que trazia de melhorias. Vamos migrar de um sistema para o outro e a previsão de chegada dos novos equipamentos é 5 de novembro. Jorge Bichara, diretor técnico da CBV

Superliga 2024/2025

O principal torneio de vôlei do pais começa no dia 16 de outubro, no feminino, e 20 de outubro, no masculino.

São 12 equipes em cada naipe, que se enfrentam em turno e returno. As oito mais bem colocadas avançam para a fase de mata-mata.