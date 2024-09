Texaco amplia parceria com Fla e patrocina time de Bernardinho no vôlei

A iniciativa faz parte da busca da Texaco para se aproximar do universo feminino — o acordo contempla presença nas redes sociais do time, logo nas camisas de jogo e ações de marketing em partidas do Sesc RJ na SuperLiga e na Copa Brasil.

Unimos o esporte ao desejo de estar cada vez mais conectados com as nossas consumidoras, e a associação com uma modalidade feminina foi natural, ainda mais a um time vitorioso, repleto de talentos e marcado por conquistas históricas. A performance das atletas brasileiras em diversas modalidades nas Olímpiadas de Paris só reforça o talento e performance das mulheres no esporte. A Texaco quer fazer parte desta história Marcos Moura, diretor de marketing da ICONIC, detentora da marca Texaco