Sua formação acadêmica inclui formação em Educação Física e MBA em Marketing Esportivo, além de certificações profissionais pela Confederação Brasileira de Voleibol. Com sua chegada, a Federação Colombiana de Voleibol reafirma seu compromisso com a excelência e o fortalecimento do voleibol feminino no país”, publicou a entidade.

Guilherme Schmitz respondeu na postagem feita pela Federação no Instagram:

“Muito feliz pela oportunidade. Trabalharemos juntos por uma Colômbia mais forte”, disse o brasileiro, que vem de guiar o Fluminense em sua melhor campanha na Superliga feminina.

Neste ano, a Colômbia disputará o Campeonato Mundial, na Tailândia, entre agosto e setembro. As comandadas por Guilherme Schmitz estão no Grupo F, ao lado de China, República Dominicana e México. Como curiosidade, ele terá como rivais na primeira fase o também brasileiro Marcos Kwiek, com as dominicanas, e o italiano Nicola Negro, ex-Gerdau Minas com as mexicanas.

O post Guilherme Schmitz assume a seleção da Colômbia apareceu primeiro em Web Vôlei.