Filha de Vitor Belfort é convidada para treinar com Brasil sub-19 no vôlei

Vitória Belfort, filha do lutador de MMA Vitor Belfort, foi convidada para integrar um período de treinamento com a seleção brasileira de vôlei sub-19.

O que aconteceu

A seleção sub-19 se prepara para a disputa do Campeonato Mundial, que vai acontecer entre 2 e 13 de julho, na Croácia e na Sérvia. A apresentação do grupo ocorreu ontem (12), no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Enel Saquarema (RJ).

Vivi, como é chamada, tem 17 anos e atua como líbero. Ela e outras oito atletas vão passar por uma temporada de avaliação, entre os dias 12 e 23 de maio.