Jovem sofre racismo em jogo de vôlei sub-15 em clube tradicional de MG

Dentro do clube mais 'tradicional' de Belo Horizonte, acontecendo mais um caso de racismo, dessa vez para com os meninos do sub-15. Um absurdo, e acontece o quê? Esconde debaixo do tapete e segue a vida. Muitos infelizmente já passaram por isso. Cabe a nós como sociedade não aceitar esse tipo de atitude. Rodriguinho

Gente, lembrando que não é uma generalização com o clube e com todas as pessoas que são atletas, que frequentam, sócios. Tenho certeza que a maioria se posicionaria contra, os atletas, comissão, todo mundo, mas não é a primeira vez que acontece. Então tem que ter uma política um pouco mais rígida com esses casos. Rodriguinho

Um sócio fez gestos de macaco para um menino de 14 nos. Como já fui atleta do Minas, sei bem como isso é dentro do clube. A gente que vem de baixo, preto, favelado, merece respeito. A gente não pode esconder, eu já sofri muito racismo lá no Minas, sempre escondendo. Estou muito chateado, a gente merece espeito independentemente da cor, de onde vem. Cledenilson