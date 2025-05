Superliga 24/25 teve R$ 11 milhões de investimento, diz CBV

A Superliga masculina 2024/2025 terminou com mais um título do Sada Cruzeiro após a vitória sobre o Vôlei Renata, de virada, por 3 a 1, na manhã do último domingo (4/5). A nona conquista do time dirigido por Filipe Ferraz garantiu uma premiação de R$ 230 mil ao clube.

Como revelado pelo Web Vôlei na semana passada, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) criou uma regra de repasse aos clubes, a partir da posição final da temporada. A entidade já repassava aos times um valor por conta da participação: R$ 64 mil. A partir da décima colocação nesta edição, ou seja, para quem não foi rebaixado nesta edição, a CBV criou essa premiação variável. O título valeu então mais R$ 166 mil ao Sada Cruzeiro, a ser somado com a cota anterior já existente. O Vôlei Renata acrescentou R$ 116 mil. No total, foram distribuídos R$ 2,8 milhões.

"O objetivo é ter uma competição ainda mais moderna, justa e conectada com as demandas de torcedores, atletas, clubes e patrocinadores. Investimos para que a Superliga esteja nivelada às melhores ligas internacionais de voleibol", disse Jorge Bichara, diretor técnico da CBV.