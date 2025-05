Douglas festeja ao falar de representatividade no vôlei: 'Significa muito'

O título da Superliga masculina de vôlei com o Cruzeiro vai além das quadras para Douglas Souza. O ponteiro foi o primeiro jogador da seleção brasileira de vôlei a se declarar abertamente homossexual e hoje celebrou liberdade e representatividade ao conquistar o topo do país com o time mineiro.

"Representa muita coisa, muito mais do que eu consigo explicar, muito mais do que eu consigo imaginar. Eu sei que é muito chato ficar nesse negócio de militância, mas é uma realidade. Você ser o primeiro gay contratado pelo Sada Cruzeiro e hoje estar aqui no melhor time do mundo, e ser um dos destaques, um dos protagonistas, significa muito para mim e uma galera", disse Douglas ao UOL.

"É muito importante, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas está acontecendo. Eu trabalhei muito para acontecer isso. A gente está aí, 10 meses de temporada para fazer acontecer. E a gente conseguiu, graças a Deus. Estou muito feliz, muito realizado", completou.