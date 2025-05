Dileo valoriza campanha do Vôlei Renata na temporada

O Vôlei Renata encerrou a Superliga Masculina com a medalha de prata pela segunda temporada consecutiva. Na manhã de hoje, com Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com mais de 10 mil torcedores, os comandados por Horacio Dileo acabaram superados pelo Sada Cruzeiro, de virada, por 3 sets a 1, na final da competição.

Está é terceira vez que o Vôlei Renata chega ao vice-campeonato da Superliga. Neste domingo, os campineiros repetiram as campanhas da temporada 2015/2016 e da temporada 23/24. Os campineiros encerram o ano com pódio em todas as competições disputadas. Além do terceiro lugar na Copa Brasil, faturaram o tetracampeonato paulista.

“É muito difícil estar aqui, nos custa muito trabalho, muito suor. Carregar essa medalha não é um castigo, é uma honra, só chegam dois aqui e fomos um dos dois. Queríamos ter sido campeões, sim, mas é uma honra ter essa medalha no peito e que nos motiva ainda mais para tentar fazer ainda melhor na temporada que vem”, comenta Dileo.