A Seleção Brasileira feminina de vôlei vai tomando corpo antes da estreia na Liga das Nações (VNL), na primeira semana de junho, no Rio de Janeiro. Hoje, a novidade nos treinamentos em Barueri é a líbero Kika, a última anunciada por José Roberto Guimarães. Amanhã será a vez da oposta Kisy e da ponteira Julia Bergmann se juntarem ao elenco.

Kisy volta a defender a Seleção após finalizar a temporada de clubes com bons números pela Superliga. Foi a segunda maior pontuadora com 523 pontos, quarta maior sacadora com 23 aces e ficou no top 10 entre as mais eficiente no ataque. A performance rendeu a ele o prêmio de melhor oposta da competição nacional pela terceira vez consecutiva.

– Estou muito feliz e satisfeita com o trabalho que desenvolvi durante a temporada de clubes. É o objetivo de toda atleta estar no radar da Seleção Brasileira e essa convocação veio em boa hora – disse Kisy, presente nas convocações em grande parte do último ciclo olímpico.