Polina Rahimova é anunciada por time grego

A oposta Polina Rahimova foi anunciada como reforço do Panionios, da Grécia, para a temporada 2025/2026, deixando o Osasco/São Cristóvão Saúde.

Em sua segunda passagem pelo vôlei brasileiro (antes defendeu o Sesi Bauru), Polina teve algumas oportunidades como titular nesta temporada, na disputa de posição com Tifanny. Na conquista da Superliga, ela sempre esteve entre as primeiras colocadas nas estatísticas de aproveitamento no ataque.

Com 49,2% de eficiência, Polina Rahimova finalizou a Superliga na terceira posição neste ranking, atrás das centrais Carol Gattaz, do Dentil/Praia Clube, com 51,1%, e de Thaisa, do Gerdau Minas, com 49,2%.