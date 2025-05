Seleção de vôlei divulga 30 inscritas para a Liga das Nações feminina 2025

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou a lista das 30 jogadoras inscritas para a Liga das Nações feminina de 2025. Até o momento, o técnico José Roberto Guimarães convocou somente parte do grupo para a disputa da competição.

Entre as atletas já chamadas estão as opostas Jheovana, Kisy e Tainara; as levantadoras Macris e Roberta; as ponteiras Ana Cristina, Helena e Julia Bergmann; as centrais Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia; além das líberos Kika e Laís.

O Brasil estreia na versão feminina da Liga das Nações no dia 4 de junho, contra a República Tcheca, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.