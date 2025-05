Presidente da CBV celebra final em jogo único na Superliga: 'Caminho certo'

Radamés Lattari, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), celebrou o sucesso das finais da Superliga na temporada 2024/2025. Os jogos entre Osasco São Cristóvão Saúde e Sesi Bauru, no feminino, e Vôlei Renata x Sada Cruzeiro, no masculino, aconteceram com o Ibirapuera lotado, ambos com mais de 10 mil espectadores.

Ficamos muito felizes com o resultado. Mais de 10 mil pessoas na quinta e mais de 10 mil pessoas no domingo, audiências espetaculares. Estamos vibrando, muito contentes, e acho que estamos no caminho certo. Vamos continuar arregaçando as mangas para evoluir cada vez mais.

Radamés Lattari

Ele esteve presente na cerimônia do Prêmio Isabel Salgado, que ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro. A CBV é uma das apoiadoras da iniciativa, que premia projetos de atletas, ex-atletas e empreendedores sociais que promovam transformações sociais por meio do esporte.