Lutadora comemora vitória no UFC imitando australiana do breaking; veja

Agradeço a todas as pessoas que me apoiaram. Eu realmente aprecio a positividade e estou feliz que pude trazer alguma alegria para as suas vidas, isso era o que eu esperava. Mas eu não esperava que isso abriria portas também para tanto ódio, o que, francamente, tem sido devastador. Rachael Gunn, a 'Raygun'

Eu fui lá [nos Jogos de Paris 2024] e eu me diverti, eu realmente levei muito a sério, eu me dediquei muito à minha preparação para as Olimpíadas e dei o meu máximo, de verdade. Estou honrada de ter feito parte da equipe olímpica da Austrália e da estreia olímpica do breaking.

A australiana também rebateu a desinformação sobre ter recebido nota zero. Não há nota no breaking, já que os jurados comparam as apresentações e votam em quem avaliam que tenha ido melhor.

Ela ainda respondeu à acusação de ter burlado o sistema de classificação. Uma petição anônima foi criada para ela fosse punida por ter supostamente aproveitado de sua influência no meio e manipulado o processo de qualificação para as Olimpíadas. O Comitê Olímpico Australiano repudiou a petição e defendeu a atleta, que se credenciou para os Jogos por ser campeã do Campeonato de Breaking da Oceania de 2023.