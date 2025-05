Adesanya exalta legado de José Aldo após despedida: "Não tem mais nada a provar"

A noite do último sábado (10), no UFC 315, em Montreal (CAN), foi marcada por um momento de grande emoção para os fãs de MMA. Após uma derrota apertada por decisão para Aiemann Zahabi, o brasileiro José Aldo anunciou sua aposentadoria do esporte, encerrando uma trajetória lendária com 42 lutas profissionais.

A despedida do ex-campeão peso-pena (66 kg) gerou diversas reações no mundo das lutas - entre elas, a de Israel Adesanya, que não poupou elogios ao veterano. Em vídeo em seu canal no Youtube, o ex-detentor do cinturão dos médios (84 kg) fez questão de homenagear o manauara, reconhecendo a grandiosidade de sua carreira e o impacto que deixou no esporte.

"Um cara como esse não tem mais nada a provar, então eu respeito isso. Mano, ele é um cara f***. O Rei do Rio. Um dos melhores lutadores da história. Uma das melhores e mais longas sequências como campeão da história", exaltou o também bicampeão do Ultimate.