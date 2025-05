Próximo da fila? Ian Garry provoca o campeão Jack Della Maddalena: "Vou dar uma surra"

Duas semanas após vencer Carlos Prates em uma batalha de 25 minutos, Ian Machado Garry esteve à disposição do Ultimate como reserva de luxo da disputa de título dos meio-médios (77 kg), realizada no último sábado (10), na luta principal do UFC 315. Presente na arena em Montreal (CAN) para acompanhar o evento 'in loco', 'The Future', como é conhecido, viu de perto a vitória de Jack Della Maddalena sobre Belal Muhammad. E a troca de guarda na categoria já fez com que o irlandês automaticamente voltasse suas atenções para o novo campeão.

No dia seguinte ao card numerado, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' utilizou suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) para projetar o futuro da divisão. Disposto a ser o próximo da fila pelo título, Ian Garry tratou de alfinetar Jack Della Maddalena, assim como sua performance no UFC 315. Atento às movimentações, entretanto, o irlandês admitiu que um cenário o forçaria a esperar sua vez: a subida de Islam Makhachev dos pesos-leves (70 kg) para os meio-médios.

"Temos um novo campeão no Jack Della Maddalena. Ele teve uma performance ótima, mas desleixada. O rumor é que o Islam Makhachev está subindo para os 77 kg. Se for o caso, então todos nós, meio-médios, temos que dar um passo atrás e dar o cara o respeito que ele merece. Mas se as negociações não avançarem, então você tem um cara irlandês alto e loiro que está pronto para dominar o UFC e conquistar aquele cinturão. Vou dar uma surra em Jack Della Maddalena. Vou arrancar as orelhas dele no boxe", alfinetou Ian, em sua conta no 'Instagram'.