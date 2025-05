Tom Aspinall perde a paciência com Jon Jones: 'Já cansei'

Perigo à vista

Aos 37 anos, Jon Jones ainda não definiu seu futuro no octógono após derrotar Stipe Miocic em sua primeira defesa de título nos pesos-pesados, no UFC 309, em novembro do ano passado. Embora o confronto com Aspinall esteja entre as possibilidades, o veterano também cogita aposentadoria - o que amplia a frustração do atual detentor do título interino.

"Quando você coloca ele para lutar com, e não estou tentando me gabar, mas sou literalmente o cara mais perigoso do UFC se você olhar os números. Quando ele entra com alguém do meu tamanho e com minhas credenciais neste momento da carreira dele, acho que o Jon é um cara inteligente e percebe isso, então quer ser bem compensado financeiramente por isso", explicou o britânico.

Apesar de demonstrar compreensão em relação à postura do rival, ao se reconhecer como um desafio considerável, o campeão interino dá sinais de que está pronto para seguir em outra direção. Sem uma resposta concreta por parte do norte-americano, ele agora aguarda a posição do UFC para saber qual será seu próximo passo na organização.

