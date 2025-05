Lutador do UFC, Jean Silva coloca fã para dormir com mata-leão; veja

No último sábado (10), Jean Silva finalizou mais uma pessoa, mas, desta vez, não foi dentro do octógono do Ultimate ou em uma competição de luta agarrada. Presente em São José (SC), para acompanhar o evento 'Aspera N1', o top 15 peso-pena (66 kg) do UFC colocou um fã para 'dormir' com um mata-leão nos bastidores do show (veja abaixo ou clique aqui).

O vídeo não mostra a abordagem ao lutador, mas, aparentemente, o episódio se tratou de um pedido do próprio fã. O registro mostra Jean já com o golpe encaixado. Quando o atleta da equipe 'Fighting Nerds' ajustou o mata-leão, o indivíduo - não identificado - bateu em desistência em um dos braços do peso-pena, que não cedeu a posição e o colocou para 'dormir'.

Após recuperar a consciência, alguns segundos depois, o fã se surpreendeu com o fato de ter sido 'apagado' pelo golpe de Jean Silva. Na internet, parte da comunidade do MMA condenou a atitude do atleta do UFC por não ter soltado o mata-leão quando o indivíduo se rendeu. No entanto, o próprio fã não parece ter se incomodado, já que o clima entre os dois parecia bastante amistoso na sequência do vídeo.