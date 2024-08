Juiz é barrado do UFC 305 após decisão polêmica a favor de lutador 'da casa'

Em um episódio incomum, o juiz Howie Booth foi retirado do UFC 305 durante a realização do evento neste sábado (17), na Austrália. A exclusão do profissional de suas atividades foi motivada pela sua atuação, no mínimo, controversa no julgamento da luta entre os pesos-pesados Jairzinho Rozenstruik e Tai Tuivasa, que lutava em casa, no card principal da edição. A informação foi divulgada pela própria organização, durante a transmissão oficial do evento.

Ao final dos três rounds previstos para o confronto, o announcer Bruce Buffer anunciou a vitória de Rozenstruik na decisão dividida dos juízes. O resultado gerou polêmica, não pelo triunfo do surinamês, mas pela divergência nas avaliações dos jurados nas papeletas de pontuação - causada exatamente por Booth.

Enquanto seus colegas de trabalho - Charlie Keech e David Lethaby - concordaram com a vitória de Jairzinho Rozenstruik (29-28 e 30-27), Howie Booth pontuou vitória de Tai Tuivasa, com os três rounds sendo vencidos pelo australiano (30-27), em sua opinião. O problema é que a superioridade do surinamês foi clara para praticamente todos que acompanharam o duelo.