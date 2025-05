Natália Silva cutuca Valentina Shevchenko e pede chance pelo cinturão

Invicta no Ultimate, Natália Silva vive o momento que todo atleta sonha alcançar dentro da organização. Após superar a ex-campeã Alexa Grasso no UFC 315, realizado em Montreal (CAN), neste último sábado (10), a peso-mosca (57 kg) reiterou seu desejo de disputar o cinturão da categoria. Com sete vitórias consecutivas no octógono e uma sequência total de 13 triunfos, a brasileira acredita que chegou sua hora de lutar pelo título.

Em entrevista após o combate, a lutadora de 28 anos deixou claro seu objetivo: enfrentar a campeã Valentina Shevchenko. Após o novo triunfo, a tendência é que a mineira "roube" a primeira colocação no ranking da divisão da própria mexicana Grasso, o que, em tese, a colocaria ainda mais próxima da tão sonhada chance pelo título.

"Meu foco é o título. Eu vim aqui para ser campeã, meus olhos estão no cinturão. Tenho uma narrativa com qualquer uma das duas. A Valentina já disse uma vez que não me conhecia, e acho que já está na hora dela me conhecer", declarou a atleta após a vitória, durante a coletiva de imprensa pós-luta.