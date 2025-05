Lesão, virose e mais! José Aldo revela problemas de saúde antes do UFC 315

O último sábado (10) marcou, ao que tudo indica, a última luta de José Aldo no MMA profissional. Mas antes mesmo de competir contra Aiemann Zahabi no card principal do UFC 315, em Montreal (CAN), o brasileiro precisou lidar com uma série de adversidades. Após o confronto, o 'Rei do Rio' revelou que passou por alguns problemas de saúde durante sua preparação para o combate que, por pouco, não minaram, inclusive, sua participação no evento do Ultimate.

Em entrevista ao canal do 'UFC Brasil', Aldo admitiu que lesionou o braço e também sofreu com uma virose às vésperas de sua luta contra Zahabi. O quadro clínico preocupante fez com que o manauara fosse aconselhado a deixar o confronto. Ciente de que a disputa poderia marcar o seu adeus ao esporte, o Rei do Rio se manteve no card, mesmo sem as condições ideais para competir.

"Muitos (problemas de saúde). Essa luta foi fogo. Eu tive um estiramento no braço. Tive uma coisa aqui que esqueci o nome, na barriga, embaixo, e estava chutando para caraca. Tive alguns problemas. Foi virose também, um bocado de coisas. Aí os médicos (disseram): 'Ah, tira (ele) da luta'. Falei: 'Não'. Não queria, porque sabia na minha cabeça que essa poderia ter sido a minha última luta. Mas faz parte (do esporte)", revelou o veterano.