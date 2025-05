Maurício Ruffy admite que recusou luta com top 7 do mundo no UFC: "Não é o momento"

Não é segredo que a alta cúpula do UFC deposita bastante expectativa nos principais representantes da equipe 'Fighting Nerds' atuantes em seu plantel. Pertencente ao pelotão que carrega a bandeira do time brasileiro na liga, Maurício Ruffy passou por uma situação recente que corrobora tal premissa. Mesmo fora do top 15 do ranking dos pesos-leves (70 kg) no momento, o striker paulista recebeu uma proposta da empresa para enfrentar Mateusz Gamrot, número 7 do mundo na categoria.

Mas o que mais surpreendeu os fãs foi o fato de que Ruffy admitiu abertamente ter negado a oferta apresentada pelo UFC. Em participação no 'Dos Nossos Podcast', programa do ex-campeão Fabrício Werdum, o brasileiro frisou que o tempo de preparação reduzido para o possível combate foi crucial para que ele declinasse a proposta, mesmo que vantajosa do ponto de vista esportivo.

"Tive três performances muito boas e o UFC me colocou nos maiores cards do ano, com Jon Jones e tudo mais. Me mandaram agora o sete do mundo, o Mateusz Gamrot. Quase lutamos. Foi em cima da hora. O UFC me mandou (a oferta), faltavam duas semanas para a luta e a gente acabou não aceitando a luta. Estou fazendo um trabalho muito bom (...) Acho que não é o momento de me colocar nessa situação. Dá para a gente procurar outros caminhos, nós vamos chegar lá. Trabalhando forte, vamos chegar!", revelou Maurício.