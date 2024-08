Du Plessis finaliza Adesanya, mantém título no UFC 305 e se desculpa

A expressão 'coração de campeão' é frequentemente utilizada no esporte para sinalizar uma vontade acima da média que determinados atletas possuem sobre outros - o que os torna diferente e, por isso, bem-sucedidos. E foi exatamente essa força que Dricus du Plessis mostrou neste sábado (17), na luta principal do UFC 305, na Austrália, ao superar Israel Adesanya e defender seu cinturão peso-médio (84 kg).

Mesmo visivelmente cansado após se desgastar buscando a luta agarrada no segundo round, o sul-africano manteve a coragem para encarar seu adversário, que passou a dominar claramente as ações a partir da terceira etapa, e o finalizou no quarto round da disputa. Com isso, 'DDP' - como Du Plessis é conhecido - segue como campeão peso-médio do UFC e, consequentemente, impede o retorno do rival nigeriano ao topo da divisão, na qual já foi o soberano em duas ocasiões.

Ao final da disputa, uma cena chamou a atenção. Du Plessis se dirigiu a Adesanya e conversou com o rival durante algum tempo antes que os dois se abraçassem. Na entrevista pós-luta, ainda no octógono, o campeão contou que se desculpou com o colega africano pelas provocações feitas por ele no passado, que levaram o nigeriano às lágrimas na coletiva de imprensa pré-UFC 305.