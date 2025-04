Vasco divulga relacionados para jogo contra o Operário pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Vasco divulgou a lista de relacionados para o confronto diante do Operário, válido pela ida da terceira rodada da Copa do Brasil. O Cruzmaltino visita o time paranaense nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger.

Para o duelo, o técnico interino Felipe não poderá contar com Maurício Lemos e Dimitri Payet. O zagueiro intensificou as atividades de recuperação, conciliando com trabalhos no campo. O meio-campista, por sua vez, já realiza condicionamento físico e corridas no gramado.

Na primeira rodada da competição, o Vasco eliminou o União Rondonópolis por 3 a 0. Já no segundo jogo, passou pelo Nova Iguaçu ao aplicar o mesmo placar.