Brasileiros vencem na estreia do Brasil Tennis Open em Porto Alegre

Daniel Dutra da Silva, número 7, também vem de boas semanas nos Estados Unidos, e na capital gaúcha defende o vice-campeonato de 2024, melhor resultado da carreira até hoje. A estreia foi tranquila diante de Renzo Olivo (ARG) por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3.

"Foi um jogo muito duro, já sabia que seria, mas me senti muito bem até pelo que sabia que seria este jogo. Estava bem focado e aproveitei bem as oportunidades que tive. Aqui tenho as minhas melhores lembranças e espero fazer uma boa semana esse ano de novo", explicou Daniel.