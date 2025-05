Tchoca volta a ser titular no Corinthians e aproveita chance com Dorival

Em um jogo sofrido, o Corinthians venceu o Racing-URU por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para a partida, o técnico Dorival Júnior escalou um time alternativo e deu uma nova chance para o zagueiro João Pedro Tchoca, que não era titular há mais de dois meses.

O defensor aproveitou a nova oportunidade e foi bem na vitória do Timão. Tchoca liderou algumas estatísticas do jogo, como ser o primeiro em passes certos (74), cortes realizados (15) e ações defensivas (18). Os dados são do site Sofascore.

João Pedro disputa posição com André Ramalho, Cacá e Félix Torres na zaga do Corinthians. Gustavo Henrique, tido como titular, passou por cirurgia e está fora de combate, o que pode ajudar Tchoca a ganhar minutagem.