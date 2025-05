Lutador influencer! Renato Moicano detalha vida como youtuber e produtor de conteúdo

Análise irreverente

Mas por que as análises de luta feitas por Moicano caíram nas graças dos fãs, sendo que já existem canais de imprensa que fazem o mesmo papel? A resposta, segundo o próprio, é simples. O segredo está na forma de se comunicar com os apaixonados pelo esporte. Sem o compromisso jornalístico como obrigação, o brasileiro utiliza sua forma irreverente para comentar sobre atletas e os combates de maior destaque no UFC. Com piadas e bordões que já estão na boca do povo, Renato consegue conversar com dois importantes mercados: Estados Unidos e Brasil.

"Sou engraçado em inglês. Mas é mais fácil para mim ser engraçado em português. Porque literalmente ligo a câmera e falo as besteiras que falo, tenho nem que pensar ou traduzir (risos). Quem entra no canal do Renato Moicano quer rir. É um cara que gosta de MMA e que está procurando uma personalidade diferente. Um cara engraçado e que tem autoridade (para falar). Podem achar que sou somente um brincalhão. Mas além de ter disputado o cinturão até 70 kg, também já fui top 4 (nos penas). Sou um cara que tem autoridade, mas meu canal não é baseado nisso. É baseado em apostas que dão errado (risos), a zika reversa e aos meus comentários", destacou Renato, em tom bem-humorado.

Opinar é, também, se expor

Se por um lado falar o que 'der na telha' sem filtros atrai cada vez mais fãs e um engajamento maior, por outro, tal maneira de se comunicar já colocou Moicano em situações desconfortáveis. Por estar sempre brincando em suas análises, o brasileiro admite que alguns lutadores já se sentiram desconfortáveis com seus vídeos e pediram, inclusive, para serem excluídos de seu canal. Sem o intuito de gerar rixas, Renato costuma acatar os desejos dos colegas de profissão, mas não muda sua forma de se expressar, prezando pelo 'modo sincerão' e sem perder a essência que o fez chegar neste patamar de popularidade.

"Já aconteceu (rixa), inclusive com amigos. Porque uma das coisas que prezo no canal é dar minha opinião verdadeira. Por exemplo, muita gente acha que sou hater do Charles. Dizem: 'Ah, você tem inveja do Charles e só aposta contra ele'. Não é isso, sou fã dele. Mas há determinados estilos de luta que acho difíceis para ele. Sempre tento falar o que eu acho, na internet, hoje, é isso que vende. O Gamrot, que é meu amigo, já ficou chateado comigo por coisas que eu falei. Várias pessoas já ficaram chateadas, pesos-pesados lá da academia. Mas o que posso fazer? Vou sempre direto ao ponto e às vezes gera indignação. Mas estou nessa para ganhar dinheiro, e não para brigar com ninguém", concluiu o veterano.