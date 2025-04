Olympique de Marseille goleia Brest e retoma vice-liderança do Francês

Neste domingo, no Orange Vélodrome, o Olympique de Marseille atropelou o Brest por 4 a 1, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Francês. Apesar da vitória elástica, a equipe não tem mais chances de alcançar o líder PSG - já campeão - e continua firme em busca de uma vaga na Champions League.

Diante da vitória, o Olympique de Marseille chegou aos 58 pontos e retomou a vice-liderança do Campeonato Francês. Já o Brest permaneceu com 44 unidades e estacionou na nona colocação da tabela.

O próximo compromisso do Marseille é direto visando uma vaga na próxima Champions League. Isso porque, às 15h45 (de Brasília), do próximo domingo (4 de maio), o time visita o Lille, terceiro colocado com 56 pontos, na Decathlon Arena, pela 32ª rodada da competição nacional.