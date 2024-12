Corinthians termina Brasileirão com a segunda melhor campanha do returno

O Corinthians encerrou o Campeonato Brasileiro de 2024 com a segunda melhor campanha do returno. A equipe comandada por Ramón Díaz ficou atrás apenas do campeão Botafogo em número de pontos.

O Timão conseguiu 37 pontos na segunda metade do Brasileirão, contra 39 do Glorioso. Internacional e Palmeiras tiveram a mesma pontuação, mas ficaram atrás no critério de desempate.

Nesse recorte, o Corinthians conseguiu 11 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com 37 gols marcados, 20 sofridos e um saldo de gol de 17. O Timão chegou a brigar fortemente contra a zona de rebaixamento, mas engatou nove vitórias na reta final e garantiu vaga na Copa Libertadores e, consequentemente, na Copa do Brasil.