Chapecoense e Cuiabá fazem duelo direto por vaga no G-4 da Série B

Para tentar se recuperar, porém, o time catarinense não poderá contar com o artilheiro do time na temporada Mário Sérgio, que teve confirmada uma lesão no joelho. Mário Sérgio está entregue ao departamento médico após uma artroscopia.

No empate com o Athletico-PR, o atacante foi substituído por Dentinho, que pode virar titular. Ítalo e Getúlio são outras opções.

Já o Cuiabá chega para a partida 'mordido' após sofrer sua primeira derrota na Série B. A equipe, que vivia tranquila no G-4, acabou derrotada por 3 a 2 pelo Operário, em casa, e agora tenta se recuperar na competição nacional. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o CRB, no Rei Pelé.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Guto Ferreira não escondeu a insatisfação com o desempenho da equipe nos minutos iniciais. Para o treinador, a lentidão na reação foi determinante para o resultado negativo.

"É cruel. Começar com 1 a 0 já é ruim, imagine com dois. O nosso time demorou para reagir. Tomamos o 2 a 0 muito rápido. Talvez, se não tivéssemos tomado o terceiro, conseguiríamos virar, porque eles deram uma relaxadinha", disse Guto, que mesmo assim não deve fazer mudanças.

FICHA TÉCNICA