Lançado em 2009, programa de sócios-torcedores do Palmeiras completa 15 anos

O Avanti, programa de sócios-torcedores do Palmeiras, completa 15 anos de vida neste mês de novembro. Lançado em 2009, o clube conta atualmente com mais de 200 mil sócios.

"O Avanti tem sido fundamental para o sucesso do Palmeiras em campo. Quanto mais sócios torcedores tivermos, mais investimento teremos no futebol, resultando em cada vez mais conquistas. O Avanti representa uma das fontes de receita mais importantes do clube e é também uma forma de o nosso torcedor estar ainda mais próximo do Palmeiras. Agradeço a cada um dos nossos 200 mil sócios Avanti por colaborarem com a nossa paixão, o Palmeiras", disse a presidente Leila Pereira.

Desde seu lançamento, o programa oferece descontos e prioridade na compra de ingressos para jogos do Verdão como mandante. Além disso, os sócios participam de experiências exclusivas, como participação nas gravações do Palmeiras Cast, que recebe jogadores do atual elenco e ídolos do passado, visitas à Academia de Futebol e à Sala de Troféus do Allianz Parque.