Juventude arranca empate com Cuiabá, mas pode terminar rodada no Z4 do Brasileiro

Já o Cuiabá do técnico Bernardo Franco segue na 19ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos.

O Juventude volta a entrar em campo na próxima terça-feira, contra o Atlético-MG, fora de casa. Já o Cuiabá vai encarar o Bahia, no próximo sábado, na Arena Pantanal.

O jogo

As duas equipes tiveram uma grande chance na primeira etapa. Aos 15 minutos, em momento de pressão, o Juventude acertou a trave com chute rasteiro do volante Jadson após cruzamento de Ewerthon.

O Dourado respondeu aos 33, com Clayson, que aproveitou a sobra de cobrança de escanteio e finalizou com curva em direção à trave. No rebote, Alan Empereur cabeceou para fora, na parte superior da rede.

Segundo tempo