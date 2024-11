Brasil divulga numeração para Eliminatórias com novos camisas 10 e 9

Nesta quarta-feira, o Brasil divulgou a numeração dos 23 jogadores convocados para a disputa dos jogos da Data Fifa de novembro, contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atacante Raphinha, do Barcelona, assumiu a camisa 10 e o centroavante Igor Jesus, do Botafogo, ficou com a 9.

Em grande fase no Barça, Raphinha assumiu o número que vinha sendo utilizado por Rodrygo, que sofreu uma lesão no músculo reto abdominal da perna esquerda durante jogo do Real Madrid e teve que ser desconvocado. Nesta temporada, o "novo camisa 10" realizou 17 jogos pelo clube catalão, marcou 12 gols e distribuiu dez assistências.

Já a 9 estava vaga, pois seu antigo dono, Endrick, não foi convocado para esta Data Fifa por não estar atuando com regularidade no Real Madrid. Assim, o número ficou com o único centroavante chamado por Dorival Júnior: Igor Jesus.